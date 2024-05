L' urlo mentre gira la ruota maleducata | ciò che nessuno ha notato

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 30 maggio 2024) A Ladella Fortuna va in scena l'ascesa e la caduta di Chiara. Nella puntata andata in onda il 29 maggio la protagonista assoluta è la sfidante che avrebbe gufato sul campionissimo. Infatti, tra battutine e frecciatine, Chiara ha cercato di innervosire e non poco il campionissimo del quiz show condotto da Gerry Scotti. E così appena la frotuna ha voltato le spalle a Chiara, i telespettatori si sono scatenati. La concorrente è finita nel mirino. La sua tracotanza nei confronti del campione ma anche il suo modo spregiudicato di giocare ha innervosito e non poco chi segue il programma sui social. E così fioccano i commenti contro Chiara: "Questa regina di Chiara, lei urla la bancarotta ai giri degli altri", scrive un telespettatore. Un altro va all'attacco: "Ma quanto è antipatica e antisportiva la tipa?", ha aggiunto un altro utente.