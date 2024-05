Lumen, grande festa per l'inizio della stagione estiva

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 30 maggio 2024) Firenze, 30 maggio 2024 - Innovazione e comunità. Sono le stelle polari che illuminano il cammino dell' associazione Icché ci Vah Ci Vole, impegnata nel recupero e nella riqualificazione di spazi urbani attraverso la sperimentazione artistica e musicale: non fa eccezione il, da tre anni uno dei presidi culturali più importanti di Firenze Sud, situato nel cuore del Parco del Mensola. L'ex-area abbandonata è stata riconvertita attraverso il finanziamento del Comune di Firenze - 283 mila euro nel triennio - in un luogo di incontro e socialità, con un palco al centro, due serre - Main Stage e Sala - ripulite, abbassate e spianate, una terza allestita come orto urbano per la vendita di prodotti stagionali, e la quarta - Jungle stage - dedicata agli eventi notturni.