L’Ucraina e il diritto all’autodifesa la Nato cambia passo nella guerra

(Di giovedì 30 maggio 2024) Si consolida l’asse dei Paesifavorevoli ad un cambio di posturain Ucraina. Punto di partenza, come osservato dal segretario generale dellaJens Stoltenberg a Praga, in occasione della ministeriale Esteri informale dell’alleanza, è che si rende imprescindibile ripensare alle restrizioni poste nell’uso delle armi fornite a Kyiv. Non solo unmateriale, dunque, ma anche strategico e valoriale dal momento che apre ad una serie di scenari fin qui inesplorati. Al contempo la ministeriale dovrà dare un indirizzo anche su due temi altrettanto delicati, come il fronte sud e la minaccia terroristica. Qui Praga L’instabilità nel vicimeridionale è contingenza intimamente connessa alle due guerre in corso e ribadirlo in una occasione ufficiale come la due-giorni di Praga è esercizio estremamente utile, anche ai fini del messaggio da inviare all’esterno.