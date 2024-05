Luci a San Luca i portici si illuminano per Bologna Portici Festival | ecco quando

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 30 maggio 2024), 30 maggio 2024 – Idi San, patrimonio dell'Unesco dal 2021, prendono vita in occasione della II edizione del ‘’, grazie ad un imponente progetto artistico, unico al mondo, voluto da Cesare Cremonini con la partecipazione dell'artista tedesco Philipp Frank. L'installazione accenderà le notti didal 5 al 9 giugno, dal tramonto all'alba. “Il ‘’ per noi è questione di identità, ed è anche per questo motivo che abbiamo coinvolto degli artisti del calibro di Cesare Cremonini e Philipp Frank. Come ben sappiamo il portico di Sanè il più lungo del mondo, costruito dai bolognesi e dedicato alla Madonna di Sannon può che essere messo in primo piano con iniziative come questa” spiega Matteo Lepore, sindaco di