Lucchese le mosse per ripartire in grande

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 30 maggio 2024) In attesa di sapere se la Carrarese sarà anche l’anno prossimo in serie C (gli apuani di Calabro, dopo la vittoria sul Benevento, hanno un piede e mezzo in finale, dove dovrebbero incontrare il Vicenza, che ha pareggiato ad Avellino), si va delineando il nuovo girone B, che, come difficoltà, non si discosterà molto da quelli precedenti. Ci saranno 7-8 squadre che per investimenti e per strutture tecniche già collaudate, lotteranno per la serie B o per i migliori piazzamenti nel futuri play-off e sono, a bocce ferme, Ascoli, Ternana, Spal, Pescara, Entella, Gubbio, Perugia, Torres, Juventus Next Gen, oltre alla immancabile outsider. Se l’obiettivo dellasarà quello di entrare nel giro che conta, la squadra dovrà essere rinforzata in tutti e tre i settori, ma in particolare da metà campo in avanti, fermo restando, però, alcune "pedine".