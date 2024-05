Lucca Summer Festival 2024 conferenza stampa e line up completa

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di giovedì 30 maggio 2024) Ecco il resoconto delladel, con 19 concerti, talk show, due location suggestive e ospiti internazionali come Eric Clapton, Ed Sheeran e Duran Duran Presentato direttamente sul palco dell’ex campo Balilla ilper un’edizione da record che prenderà il via questa domenica, 2 giugno, con il live di Eric Clapton per cui sono state venduti già 18mila biglietti. La novità sarà dettata dall’inserimento di talk show, condotti dal giornalista del Fatto Quotidiano, Alessandro Ferrucci. Già annunciati i primi ospiti, il 25 giugno saliranno sul palco Vittorio Cecchi Gori, Eleonora Daniele e Ivan Zazzaroni, invece l’8 luglio ci toccherà a Marco Travaglio. Terza data il 4 luglio con i protagonisti che saranno annunciati nei prossimi giorni.