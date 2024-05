Lucca regina delle note è qui la capitale della musica dell’estate

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 30 maggio 2024), 30 maggio 2024 - Che sia eterna o il tormento(ne) di una stagione, impegnata o “leggerissima“, italiana o internazionale, come una brezza d’estate lascompigliae la Versilia, assi pigliatutto. In primo piano ilSummer Festival che apre i battenti domenica 2 giugno con la chitarra di Eric Clapton davanti alle storiche Mura e offre poi un cartellone da brivido (duecentomila biglietti venduti) con dicianove date tra rock, pop, rap, blues e jazz dove si alternano artisti del calibro di Ed Sheeran, Rod Stewart, Duran Duran, John Fogerty, Smashing Pumpkins (con Tom Morello), Geolier, Mika, Calcutta, Toto, Lenny Kravitz. Ciliegina sulla torta il concerto in mondovisione del 28 giugno dedicato a Puccini, con il Maestro Riccardo Muti e l’Orchestra Cherubini.