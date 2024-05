Lucca Comics cerca aspiranti scrittori per libri per ragazzi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 30 maggio 2024), 30 maggio 2024 – Torna "A caccia di storie", il progetto nazionale che va alla ridi nuove voci e narrazioni che possano dare un contributo originale al mondo dell'editoria per ragazze e, creando un confronto tra futuri autrici e autori e professionisti del mondo dell'editoria. Un'iniziativa promossa da& Games e Book on a Tree in collaborazione con Edizioni Piemme - Il Battello a Vapore e Amref Health Africa, che è coinvolta da anni nel progetto attraverso una borsa di studio, nata per ricordare la scrittrice Miriam Dubini, rivolta ai talenti che nelle loro storie toccheranno temi sociali. A caccia di storie è molto più di un semplice progetto di scouting editoriale: è un’avventura creativa unica che riunisce sotto lo stesso tetto i migliori talenti di ogni età.