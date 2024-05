Lotta fra la conduttrice Tv e la mosca | lo scioccante finale Il brutto della diretta… VIDEO

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 30 maggio 2024) Quando qualcosa va storto durante una trasmissione Tv, i presentatori per giustificarsi sono soliti usare una frase ormai abusata: “è il bellodiretta“. Chissà quante volte vi sarà capitato di sentirla… ma “l’incidente” occorso durante un telegiornale americano sul canale Boston 25 News probabilmente non ha alcun precedente. La, Vanessa Welch, stava leggendo come di consueto le notizie del Tg quando in studio ha fatto irruzione un ospite indesiderato: la classica, fastidiosissima e ronzante. Vanessa è una donna molto attraente e straordinariamente professionale. Forse troppo. Infatti, quando l’insetto l’ha presa di mira, non si è scomposta e ha continuato a fare il suo lavoro. E fin qui tutto bene. <> Solo che a un certo punto l’ospite indesiderata ha cominciato a essere davvero troppo molesta.