Londraspari su bimba | è in fin di vita

(Di giovedì 30 maggio 2024) 17.09 E' in fin diuna bambina di nove anni, colpita dagli spari esplosi da un uomo a bordo di una moto mentre era a cena con la sua famiglia in un ristorante a Hackney, a est di Londra. Secondo quanto riporta la polizia, citata dai media, la"sta lottando tra lae la morte". Nella sparatoria sono rimasti feriti tre uomini di 26, 37 e 42 anni, che si trovavano fuori dal locale,ora ricoverati in ospedale. Si ritiene che fossero loro i bersagli del commando omicida Secondo testimoni,erano due i killer.