Londra spari da una moto contro ristorante a Dalston colpita bimba di 9 anni in fin di vita ferite altre 3 persone

Fonte : ilgiornaleditalia di 30 mag 2024

Paura a Londra. La bambina stava cenando con la sua famiglia in un ristorante nella zona di Dalston, quando degli spari sono stati e . Una bambina di nove anni sta "lottando per la vita" dopo essere stata vittima di una sparatoria in cui sono rimasti feriti anche tre adulti a Hackney, a est di Londra.

