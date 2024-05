Londra come il Far West spari in strada | bambina di 9 anni in fin di vita

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 30 maggio 2024) A, unadi noveè in fin didopo essere stata raggiunta da alcuni colpi d’arma da fuoco mentre cenava in un ristorante con la famiglia. Secondo quanto riferito da Scotland Yard, due killer sono arrivati a bordo di una moto all’ingresso del ristorante, dove hanno cominciato a sparare all’impazzata in quello che è parso un blitz di stampo mafioso. L’episodio è accaduto nel cuore di Dalston, zona della movida di East London: sembra si sia trattato di una resa dei conti. Nello scontro a fuoco sono rimasti feriti anche tre uomini di 26, 37 e 42. Si ritiene che fossero loro i bersagli del commando omicida. James Conway, capo della polizia metropolitana, ha rivelato anche che la motocicletta utilizzata dai malviventi è stata ritrovata abbandonata a Colvestone Crescent.