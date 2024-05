Lollobrigida e la tolleranza zero sulla nave sospetta dalla Cina | Ho mandato i Carabinieri al porto alle 4 di mattina

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 30 maggio 2024) Ha scatenato polemiche in Campania l’arrivo previsto a Salerno di unacinese con un carico di passata di pomodori. Con partenzaregione autonoma dello Xinjiang, nellanordoccidentale, e con destinazione Salerno, il veicolo ha fatto drizzare le antenne a Coldiretti che, in questi due giorni, ha protestato con il supdi 150 attivisti posizionati su sei gommoni. Il portavoce Roberto Esse ha denunciato di aver riscontrato «l’aumento del 50% delle importazioni di salsa di pomodoro cinese in Italia alla metà del prezzo di quello italiano: non si conosce la provenienza, né le tecniche usate per la lavorazione, né gli standard qualitativi di questi prodotti importati, con il rischio che vengano spacciati sui mercati nazionali ed esteri come Made in Italy, con gravi danni per tutto il comparto agricolo nazionale».