L’Olanda conferma la squadra finale per il torneo estivo

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di giovedì 30 maggio 2024) 2024-05-29 16:47:18 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals:ha premuto il grilletto in anticipo e ha annunciato la suaper Euro 2024. Ladi Ronald Koeman inizierà il suo campionato il 16 giugno contro la Polonia e sarà raggiunta da Austria e Francia nel Gruppo D. Quattro giocatori sono stati esclusi dalla rosa preliminare nominata la scorsa settimana, con una grande omissione in difesa. Ian Maatsen del Chelsea, in prestito al Borussia Dortmund, è stato crudelmente escluso. Sabato probabilmente giocherà ladi Champions League contro il Real Madrid, ma la sua stagione finirà lì. Nick Olij, Quinten Timber e Marten de Roon sono gli altri tre a mancare. ??? #EURO2024 ?????! Insieme possiamo #CreaStoria! #NienteComeOranje pic.