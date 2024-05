Lo spettacolare vestito da sposa con il volto di Cristo che hanno cercato di censurare!

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di giovedì 30 maggio 2024) Una modella ha portato sul red carpet di Cannes un abito con una splendida immagine di Gesù: polemiche a non finire L’ultima edizione del Festival del Cinema di Cannes in Francia verrà ricordata come quella nella quale si sono registrati più battibecchi tra gli artisti e i responsabili della sicurezza. Il primo alterco si è verificato con l’attrice e cantante Kelly Rowland: l’ex stella delle Destiny’s Child aveva avuto un accesso faccia a faccia con una donna che gestiva la security, per motivi non precisati. A distanza di qualche giorno è accaduto un episodio simile con la sudcoreana Lim Yoon-a (Yoona). Ma niente a che vedere con ciò che è accaduto nella giornata conclusiva. Una modella ha portato sul red carpet un abito con l’immagine di Gesù