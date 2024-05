Lo scultore Ruggero Dondè Per non dimenticare Matteotti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 30 maggio 2024) Giacomoha le braccia incrociate, tiene nella mano sinistra dei fogli, quelli del suo ultimo discorso. Sopra il capo la scritta: "La mia idea non muore". Sotto: "A Giacomo. Il popolo veronese, 1948". Il busto in bronzo si trova in piazza Indipendenza a Verona. È una delle ultime opere dellorimineseDondé. Il busto, oggi più che mai, torna d’attualità proprio perché quei fogli chetiene in mano, ispirarono l’ultimo discorso che il 30 maggio di 100 anni fa il deputato socialista, ucciso poi dai fascisti, pronunciò in Parlamento: un acuminato atto d’accusa sui brogli e le violenze che in aprile avevano permesso a Benito Mussolini di trionfare alle elezioni politiche. "E adesso preparate il mio annuncio funebre", disseai suoi compagni di banco che si erano avvicinati per congratularsi per il coraggio dimostrato.