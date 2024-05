LIVE Sonego-Zhang 5-7 6-3 Roland Garros 2024 in DIRETTA | l’azzurro impatta l’avversario

Leggi tutta la notizia su oasport

0-15 Si ferma sul nastro il dritto lungolinea del cinese. 18:04 Lunghissimo toilette break di, che rientra finalmente in campo. TERZO SET 6-3 SECONDO SET! Scappa via la risposta di dritto di. Siamo un set pari! 40-15 Risposta di dritto violentissima dell'asiatico. 40-0 TRE SET POINT. Servizio e rovescio a segno per il piemontese. 30-0 Perfetto il dritto in avanzamento del torinese. 15-0 Servizio, dritto e volèe a segno per. 3-5 Game. Servizio vincente del cinese, ma oraserve per il set. 40-0 Serve and volley vincente di. 30-0 Lorenzo prova il recupero spettacolare, ma il suo lob spalle alla rete termina fuori. 15-0 Resta in campo di un soffio il dritto inside out del cinese.