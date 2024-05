LIVE Sonego-Zhang 5-7 6-3 1-6 4-6 Roland Garros 2024 in DIRETTA | l’azzurro si ferma al secondo turno

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 30 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI ARNALDI-MULLER 20:34 Termina qui la nostradi un infinito. Grazie per aver seguito l’evento in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di serata. 20:33che troverà al terzoil greco Stefanos Tsistipas. Peccato per, che ha sofferto i ritmi indiavolati dell’avversario senza riuscire a mischiare le carte. Match vissuto in 4 spezzoni a causa delle condizioni metereologiche di questi due giorni che ha dunque sorriso al cinese. ZHIZENb. LORENZO7-5 3-6 6-1 6-4. Finisce qui. Decolla il passante di rovescio del, che saluta il. 40-15 Prima esterna vincente del cinese. Ci sono due match point.