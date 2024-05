LIVE Sonego-Zhang 5-7 6-3 1-6 3-4 Roland Garros 2024 in DIRETTA | il cinese è avanti di un break

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 30 maggio 2024) 20:16 In corso il nuovo riscaldamento pre-match. Tra poco più di tre minuti ricomincia l'incontro. 20:14 Accolti dall'applauso del pubblico rientrano in campo i due protagonisti del match. 20:09 Giornata infinita quella odierna. A dispetto di ieri, quando nel tardo pomeriggio gli organizzatori hanno alzato bandiera bianca, quest'oggi si è deciso di approfittare di ogni singola finestra metereologica. 20:04 Prima dell'ennesima interruzione per pioggiacon orgoglio aveva recuperato uno dei duedi ritardo nel quarto parziale. Situazione disperata per il piemontese, sotto per 2 set ad uno e 4-3 nel quarto parziale. 20:00 Stavolta è stato "solo" un temporale passeggero.