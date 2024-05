LIVE Paolini-Baptiste Roland Garros 2024 in DIRETTA | il match di De Minaur precede l’incontro dell’azzurra

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 30 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.51 Si è chiusa con un perentorio 6-2 6-1 in favore di Samsonova iltra la russa ed Anisimova. Fra pochi minuti scenderanno sul campo 6 Alex Dee Jaume Munar, poi sarà la volta deldi Jasmine. 17.00 Finalmente, dopo una sospensione lunga quasi tre ore, si può ricominciare a giocare sui campi non coperti. Riparte quindi sul campo 6 la sfida tra Liudmila Samsonova ed Amanda Anisimova, ferma sull’1-1 del primo parziale all’interruzione per pioggia. 16.00 Continua a scendere la pioggia sulla capitale francese: nuovo inizio rimandato alle 16.45, mezz’ora in più rispetto all’ultimo aggiornamento. 15.29 Nuovo slittamento della ripresa: non si giocherà prima delle 16.15. 15.10 Non si riprenderà a giocare prima delle 15.