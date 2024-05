LIVE Paolini-Baptiste Roland Garros 2024 in DIRETTA | il gioco è ripreso sul Campo 6

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 30 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.05il match tra Matteo Arnaldi ed il francese Alexandre Muller. 12.39 Si sta provvedendo a togliere i teloni dal6, si è trattato soltanto di uno scroscio ed ildovrebbe riprendere a breve. 12.14 La pioggia ferma ilsul6, con Matteo Arnaldi in vantaggio per 6-4 6-1 0-2 sul francese Alexandre Muller. Il match tra Jasmineed Haileysarà il quarto ed ultimo di giornata. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladi, match valevole per il secondo turno del tabellone femminile del, seconda prova stagionale del Grande Slam. Tempo permettendo, quest’oggi la numero uno d’Italia cercherà l’accesso ai sedicesimi di finale dello Slam parigino, traguardo mai raggiunto in carriera: per farlo, la toscana dovrà superare la giovane statunitense, vera e propria mina vagante del torneo.