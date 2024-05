LIVE Paolini-Baptiste Roland Garros 2024 in DIRETTA | fra pochi minuti tocca all’azzurra

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 30 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.18 Alex De Minaur conquista anche il terzo set e si porta a casa l’incontro contro Jaume Munar con il punteggio di 7-5 6-1 6-4. Ciò significa che fra poco sarà la volta di Jasmine, opposta alla statunitense Hailey. 20.37 Senza problemi De Minaur si aggiudica per 6-1 anche il secondo set e si porta a un parziale dalla vittoria. 20.17 Risplende l’ultimo sole in quel di Parigi. Fra poco può ricominciare la sfida tra De Minaur e Munar, incontro che precede il match di Jasmine. 19.24 Torna a piovere sul. Sospesi tutti i match sui campi non coperti, tra cui la sfida tra De Minaur e Munar, i quali si trovavano sul 2-1 in favore dell’oceanico nel secondo set. 19.08 Alex De Minaur si è aggiudicato il primo set del match per 7-5.