Fonte : oasport di 30 mag 2024

40-40 Non rimane in campo il dritto dell’americana, ancora parità. 21. 40-40 Dritto incrociato vincente per Paolini, si carica l’azzurra. 1-1 Non controlla Paolini il recupero in allungo di dritto.

LIVE Paolini-Baptiste 6-4 7-6 Roland Garros 2024 in DIRETTA | l’azzurra a fatica si qualifica per il terzo turno