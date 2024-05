LIVE Paolini-Baptiste 6-4 5-4 Roland Garros 2024 in DIRETTA | due break recuperati dalla statunitense nel secondo set

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 30 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-15 Rovescio lungolinea vincente per. 15-0 Non passa la palla corta dicon il rovescio. 5-5 GAME! Volee vincente dell’americana con il rovescio, c’è il ricongiungimento nel punteggio delset. V-40 Perde il controllo del rovescio. 40-40 Dritto incrociato vincente per, si carica l’azzurra. V-40 A segno con la prima di servizio. 40-40 Termina in corridoio il rovescio dell’americana. V-40 A segno con la volee di dritto. 40-40 Fortunata: il suo passante di dritto viene deviato dal nastro, con la palla che ricade nel campo dell’americana. Si va ai vantaggi. 40-30 Non passa il rovescio incrociato di. 30-30comanda il gioco, poi non chiude il punto con lo smash e rischia di compromettere tutto ciò che di buono ha fatto in precedenza, poi l’azzurra infila l’avversaria con il dritto lungolinea.