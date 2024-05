LIVE Paolini-Baptiste 6-4 0-0 Roland Garros 2024 in DIRETTA | inizia il secondo set

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 30 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-0 Un paio di volee difensive per l’azzurra, che poi conquista il punto grazie all’errore con il rovescio dell’avversaria. 15-0 Non passa il dritto diSET 22.15 Jasminevince il parziale d’apertura dell’incontro, non senza difficoltà. L’azzurra ha subito l’impeto dell’avversaria, sempre molto aggressiva in risposta e in palleggio. Con esperienza e un pizzico di malizia,si è portata il set a casa. 6-4 SETregala il parziale alla toscana come peggio non poteva, commettendo il primo doppio fallo della partita. 30-40 Risposta decisa diindietreggia e gioca un dritto che termina in corridoio, set point per la 28enne azzurra. 30-30 Aspetta un attimo di troppoper giocare il rovescio, palla che scappa in lunghezza.