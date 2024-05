LIVE Paolini-Baptiste 2-3 Roland Garros 2024 in DIRETTA | break di vantaggio per la statunitense

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 30 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2-3! Palla corta davvero ben giocata dallacon il rovescio,lascia andar via la palla e concede ilall’avversaria. 40-V Non passa il rovescio dell’azzurra, pallaper. 40-40 Doppio fallo, si va nuovamente ai vantaggi. 40-30 Altro vincente messo a segno da, questa volta con il dritto. Lasta sorprendendo fino ad ora per la sua aggressività in risposta. 40-15fulminacon la risposta incrociata di rovescio. 40-0 Prima vincente per l’azzurra. 30-0 Risposta di rovescio dellache finiscemente in rete. 15-0 Lungo il dritto di. 2-2 GAME! Ace numero uno per la