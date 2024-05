LIVE Paolini-Baptiste 1-0 Roland Garros 2024 in DIRETTA | inizia il match della numero uno d’Italia

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 30 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1-1 GAME! Non risale abbastanza il rovescio in diagonale giocato dall’azzurra, tiene il proprio turno di battuta la 23enne statunitense. 40-0 Lunga la risposta dell’azzurra. 30-0 A segno il dritto giocato a tutto braccio dain uscita dal servizio. 15-0 Dritto vincente per la statunitense. 1-0 GAME! A segno la classe 1996 con il dritto inside-out,come meglio non poteva l’azzurra la sua partita. 40-0 Non passa la risposta107 WTA. 30-0 Si ferma sul nastro il rovescio di. 15-0 Lungo il recupero dell’americana sulla smorzata giocata dall’azzurra. PRIMO SET 21.35 Tutto pronto per l’inizio delal servizio. 21.32 L’unico precedente tra le due giocatrici sorride alla statunitense: a Chicago, nel 2021,si è imposta sucon il punteggio di 7-5 6-3.