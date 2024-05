LIVE Musetti-Monfils Roland Garros 2024 in DIRETTA | si parte! Azzurro per eliminare un altro giocatore francese

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 30 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-30 Lunga la risposta di rovescio di. 15-30 Primo lungo scambio, a naso non l’ultimo,dritto lungo dell’. 15-15 Fuori misura il dritto anomalo di. 15-0 Servizio, rovescio e dritto aggiuntivo per l’. Addirittura l’arcobaleno a Bois de Boulogne! Sicon Lorenzoal servizio. 20:26 Il favorito per i bookmakers è, anche di un bel po’. Non ci sentiamo però di dire che il toscano “se la porta da casa”, in quanto l’imprevedibileè capace di qualsiasi tipo di prestazione. Nel 2023 infatti batté niente meno che Sebastian Baez, in questo campo a quest’ora e in questo turno. 20:24 Intanto, si gioca sui campi esterni! In campo Fabio Fognini (1-6, 0-6, 2-1 vs Paul), Giulio Zeppieri (6-1, 1-1 vs Kokkinakis), Flavio Cobolli (3-6, 3-4 vs Rune) e Lorenzo Sonego (5-7, 6-3, 1-6, 3-4 vs Zhang).