LIVE Musetti-Monfils Roland Garros 2024 in DIRETTA | allacciate le cinture sarà show!

(Di giovedì 30 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti nellatestuale del match di secondo turno deltra Lorenzoed il francese Gael. Secondo confronto diretto tra i due, con il padrone di casa che nel 2021 si impose sul veloce indoor di Vienna. Il vincente della sfida troverà al terzo turno uno tra il serbo Novak Djokovic e lo spagnolo Roberto Carballes-Baena., ventiduenne di Carrara, si presenta a questo appuntamento dopo aver sconfitto in tre parziali il colombiano Galan. L’azzurro sta cercando l’acuto in una complicata stagione dopo aver archiviato con ben pochi sussulti la finestra sul cemento outdoor. Miglior risultato delrestano i quarti di finale conquistati ad Adelaide, mentre su terra rossa ha raggiunto gli ottavi a Montecarlo prima di cedere al secondo turno del torneo di Barcellona e dei Masters 1000 di Madrid e Roma.