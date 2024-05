LIVE Musetti-Monfils 7-5 6-1 6-4 Roland Garros 2024 in DIRETTA | prova d’autore altro francese a casa Djokovic avvertito!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 30 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASi chiude qui ladel match di Lorenzo, che sbatte fuori anche Gaeldal torneo di. Ai francesi rimangono le briciole, dopo che gli azzurri li hanno eliminati praticamente tutti. Un saluto sportivo! 22:49 Ne riparleremo nella giornata di sabato 1 giugno. Il match trasarà il fiore all’occhiello della giornata e il serbo farà bene a ritrovare la sua proverbiale solidità se vorrà avere la meglio di un ritrovato azzurro. 22:48 In particolare, l’azzurro oggi ha messo in mostra tutto il suo talento a tutto campo. Con le numerose smorzate, ha stancato il rivale e ha dipinto sprazzi di tennis perduti. Davvero una gioia per le pupille quando l’azzurro si esprime così.