LIVE Musetti-Monfils 2-3 Roland Garros 2024 in DIRETTA | break di vantaggio per un francese ispirato nel 1° set

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 30 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3-2 Prima vincente! Bene. 40-30 Risposta praticamente vincente deldi rovescio. 40-15 Lungo il dritto difensivo di. 30-15 Servizio slice e MAGICA smorzata di dritto. 15-15 In rete il dritto dopo il servizio di. L’ha lasciata scendere. 15-0 Servizio e dritto al volo. 3-1 Servizio e dritto esplosivo. Conferma ilil transalpino. A-40 Ace sporco e benedizione. 40-40 Prima vincente sulla riga alla “T”. 30-40 FANTASTICA risposta aggressiva di dritto lungolinea!!! 30-30 Clamoroso rovescio in cross, che apre il campo alla chiusura di dritto del toscano! 30-15 Servizio, rovescio e chiusura a rete di. Impeccabile sin qui. 15-15 Super rovescio diagonale di! 15-0 Prima vincente del