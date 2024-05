LIVE Italia-Repubblica Dominicana Nations League volley femminile in DIRETTA | azzurre a caccia di una nuova vittoria

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 30 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuonasera e benvenuti alladella sesta sfida dellaper la Nazionalenache affronta laa Macao. Dopo aver travolto la Francia, la squadra azzurra è pronta per affrontare la seconda sfida a Macao contro la. Lene sono chiamate ad un altro successo con il massimo scarto per evitare di lasciare per strada punti importanti per il ranking olimpico e a questo punto l’obiettivo diventa anche quello di centrare una buona posizione nella final eight della VNL 2024. Un altro test importante dopo l’avvio molto soft di ieri per la squadra di Julio Velasco che non può sbagliare e si trova di fronte una squadra che possiede qualità e che arriva dal successo 3-1 contro la Thailandia nella gara di apertura dello slot di Macao.