LIVE – Italia-Repubblica Dominicana 0-0 8-7 | Nations League femminile volley 2024 in DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 30 maggio 2024) Latestualedi, partita valevole per la Pool 3 della seconda settimana dellaball(VNL)di. Il gruppo azzurro di Julio Velasco al gran completo, dopo aver travolto in tre netti set la Francia, torna in campo per conquistare un altro successo e non perdere punti in ottica ranking di qualificazione olimpica. Danesi e compagne non devono commettere l’errore di sottovalutare le caraibiche, già qualificate ai Giochi Olimpici di Parigi e capaci di mettere in difficoltà anche le squadre più attrezzate. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 6.30ne di giovedì 30 maggio alla Galaxy Arena di Macao, in Cina.