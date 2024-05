LIVE Fognini-Paul Roland Garros 2024 in DIRETTA | a breve comincerà il match fra l’azzurro e l’americano

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 30 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAinizierà la partita che vedrà impegnato FabiocontoTommy. 17.50 Leylah Fernandez ha chiuso il suocon lo score di 6-3, 6-4. 17.07 Comincia il secondo set. 17.04 Fernandez vince il primo set della partita contro Xiyu Wang con il parziale di 6-3. 16.50 Le giocatrici, la canadese Leylah Fernandez e la cinese Xiyu Wang, sono attese in campo. Il, che era stato interrotto ieri, riprenderà dal 5-3 del primo set in favore della canadese, che potrà servire subito per il primo parziale. 16.40 Gli addetti ai campi stanno provvedendo a scoprire le superfici di gioco. Asi riparte! 16.04 Nuovo aggiornamento, non positivo anche in questo caso: l’orario di ripresa del gioco si sposta alle 16.