LIVE Fognini-Paul 1-6 0-6 2-6 Roland Garros 2024 in DIRETTA | l’americano si impone in tre set eliminando l’azzurro

(Di giovedì 30 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGrazie per essere rimasti con noi durante tutto l’arco di questa. Buon proseguimento di serata con OA Sport. Gioco, partita, incontro: 1h 25? di gioco effettivo.batte nettamente unincapace di porre resistenza al rivale. Lo score finale è di 1-6, 0-6, 2-6.approda al terzo turno dove attende il vincente del match fra Cerundolo e Misic. 40-0 Tre match point per. 30-0 Altra prima che fa male a, che ha mollato tanto anche nel suo linguaggio del corpo. 15-0 Lo statunitense parte in questo suo turno con un altro ace. 2-5 Arriva un nuovo break perche, dopo il cambio di campo, potrà servire per il match. 0-40 Errore macroscopico diche sbaglia uno smash apertissimo.