LIVE Fognini-Paul 1-6 0-6 2-1 Roland Garros 2024 in DIRETTA | si riparte! L’americano è al servizio

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 30 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-30 Palla in corridoio per l’azzurro, non buone notizie. 0-15 Attacco profondo dicerca il recupero che però non gli riesce. 2-2 Il back dell’azzurro si spegne in rete.pareggia i conti in questo terzo parziale. A-40sbaglia di poco. 40-40 Si apre il campo con il dritto poi con una volèe bellissima a rete chiude lo scambio. 40-30 Errore ora di. 40-15perde la misura. 30-15 Errore di rovescio di: palla in corridoio. 30-0 Ace di. 15-0 Errore di: il rovescio finisce in rete. TOMMYRICOMINCIA LA PARTITA ANDANDO AL! SI! Punteggio sull’1-6, 0-6, 2-1 nel match tra. 20.25 Anche il leggero anticipo sulla tabella di marcia…si va! 20.