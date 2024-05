LIVE Fognini-Paul 1-4 Roland Garros 2024 in DIRETTA | l’americano conferma il break in un primo set intenso

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 30 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-o Errore di dritto di. 15-0 Prova la palla corta, non passa il tentativo che va a spegnersi in rete. 1-5 Smorzata di, controsmorzata di, errore dia rete. Lo statunitense servirà per il set. 30-40 Doppio fallo dell’azzurro, si traduce in una palla. 30-30 Errore di. 30-15 Rovescio e dritto entrambi profondi:trova il vincente. 15-15 Buon rovescio in diagonale dell’azzurro, che interrompe un po’ il momento del rivale. 0-15 Cross di dritto di, che in questo momento è in palla. 1-4 Perde la misura, concheil. Ora toccherà acercare di accorciare nelparziale. 40-15 Servizio e dritto: altro punto per