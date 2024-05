LIVE – Fognini-Paul 1-2 secondo turno Roland Garros 2024 | RISULTATO in DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 30 maggio 2024) Ile latestuale di, incontro valevole per ildel(terra battuta). Il tennista ligure vuole regalarsi un’altra soddisfazione in uno dei tornei a cui è più legato. Tante le gioie qui a Parigi per Fabio, ma altrettanti anche i momenti difficili. A partire dall’edizione migliore, quando conquistò gli unici quarti di finale Slam della sua carriera ma non ebbe la possibilità di scendere in campo contro Djokovic a causa di un infortunio. Le possibilità che possa tornarci in Francia anche il prossimo anno ci sono, ma in questa fase della carriera non si può dare null per scontato e la decisione arriverà soltanto nei prossimi mesi. Intanto, per Fabio c’è unround molto affascinante contro un top-15 in gran forma come, che parte con tutti i favori del pronostico.