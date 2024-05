LIVE Fognini-Paul 0-0 Roland Garros 2024 in DIRETTA | al servizio c’è l’americano

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 30 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-15 Dritto al volo di: vincente. 15-0 Subito ace dello statunitense. SI PARTE! Tommyal. 18.04 Effettuato il sorteggio, i giocatori si scaldano. 18.01 I giocatori arrivano sul campo. A breve inizierà la partita che vedrà impegnato FabiocontoTommy. 17.50 Leylah Fernandez ha chiuso il suo match con lo score di 6-3, 6-4. 17.07 Comincia il secondo set. 17.04 Fernandez vince il primo set della partita contro Xiyu Wang con il parziale di 6-3. 16.50 Le giocatrici, la canadese Leylah Fernandez e la cinese Xiyu Wang, sono attese in campo. Il match, che era stato interrotto ieri, riprenderà dal 5-3 del primo set in favore della canadese, che potrà servire subito per il primo parziale.