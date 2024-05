LIVE – Diamond League Oslo 2024 | atletica leggera in DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 30 maggio 2024) Ladella sesta tappa della Wandadi: tutti gli aggiornamenti in tempo reale. Dopo le prime cinque tappe tra Asia, Africa e Nordamerica, il circuito mondiale disi sposta in Europa, e più precisamente in Norvegia per il sesto appuntamento, che vedrà ben cinque azzurri al via. I riflettori sono puntati su Marcell Jacobs, che vuole dimenticare in fretta il 10.19 fatto segnare due giorni fa al Meeting di Ostrava. Ai Bisletti Games della capitale norvegese ci sarà il duello contro l’argento olimpico di Tokyo Fred Kerley, che promette scintille. Presenti per l’Italia anche Pietro Arese nei 1500, Ayomide Folorunso al debutto nei 400 ostacoli, Daisy Osakue nel lancio del disco ed Elena Bellò negli 800 metri.