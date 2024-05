LIVE Darderi-Griekspoor 6-7 Roland Garros 2024 in DIRETTA | tiebreak dominato dal numero 26 del seeding

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 30 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAAD-40capovolge lo scambio con un gran lungolinea, poi palla corta:ci arriva ma mette la controsmorzata in corridoio. 40-40 Prima centrale eannulla anche la seconda palla break con il dritto con i piedi dentro il campo. 40-AD Ogni volta che c’è la seconda,salta addosso a: altra risposta laser, altra palla break. 40-40 Se la cavacon lo schema precedente: palla corta e chiusura a rete. 30-40 Stesso copione: seconda morbida, drittone e palla break. 30-30 Ancora un’ottima risposta dicon il rovescio. L’olandese legge bene il servizio in kick di Luciano, soprattutto verso sinistra. 30-15 Prima centrale e palla corta per, che poi chiude sul recupero di