LIVE Darderi-Griekspoor 6-7 3-6 3-6 Roland Garros 2024 in DIRETTA | l’azzurro non trova contromisure e saluta Parigi

(Di giovedì 30 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.20 Dal ritorno in campo in poi non c’è stata praticamente partita.ha sofferto praticamente sempre al servizio, incontrando unche leggeva benissimo le sue traiettorie e andando costantemente a metterlo in difficoltà. GAME, SET AND MATCH. Tallonbatte Luciano7-6 6-3 6-3 in due ore e 5 minuti. 40-0 Prima vincente di. Tre match point. 30-0 Lungo il dritto di. 15-0fa fare il tergicristallo ae poi chiude con il dritto a sventaglio. GAME, 3-5. In rete il rovescio dell’olandese, che ora va a servire per il match. 40-15 Lungo il dritto in avvicinamento di. 30-15 Ace centrale per. 15-15 Stavolta il rovescio divola via.