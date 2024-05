LIVE Darderi-Griekspoor 6-6 Roland Garros 2024 in DIRETTA | campo scoperto fra poco azzurro e olandese in campo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 30 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.40! Frasi ricomincia a giocare. 16.37 Si inizia a lavorare per scoprire il2, la pioggia si è fermata: si può riprendere per le 16.45. 15.57 La situazione non migliora e l’organizzazione rende noto che non si comincerà prima delle 16.45. Iniziamo però a vedere sugli spalti più di una persona senza ombrello. 15.26 Si amplia il tempo di attesa: non si riprenderà a giocare prima delle 16.15 Intanto da segnalare come sul2 la postazione del giudice di sedia si sia ‘coricata’ sugli spalti. 14.55 Arriva un ulteriore aggiornamento da parte dell’organizzazione. Non si riprenderà a giocare prima delle 15.45. 14.19 Arriva l’ufficializzazione: non si tornerà a giocare prima delle 15.