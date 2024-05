LIVE – Cremonese-Venezia andata finale playoff Serie B 2023 2024 DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 30 maggio 2024) Lascritta di, match dello stadio Giovanni Zinni valevole per l’delladeidel campionato italiano di. La formazione grigiorossa guidata da Giovanni Stroppa si è sbarazzata senza troppi problemi del Catanzaro lo scorso sabato e adesso ha intenzione di acquisire una posizione di vantaggio in vista della sfida di ritorno. La compagine arancioneroverde allenata da Paolo Vanoli, dal suo canto, è reduce da una doppia convincente prestazione contro il Palermo e, dopo essersi fatta sfuggire laA durante la regular saeson, non vuole sprecare questa nuova grande occasione La partita andrà in scena nella giornata di giovedì 30 maggio alle ore 20:30. COME SEGUIRE IL MATCH PER AGGIORNARE FAI REFRESH O CLICCA F5ore 20:30) SportFace.