LIVE Cocciaretto-Bucsa Roland Garros 2024 in DIRETTA | il nuovo orario dopo la cancellazione

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 30 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA6.25 Buongiorno amici di OA Sport. Elisabettagiocherà oggi come secondo match dalle 11.00,Bergs-Marterer. 17:10 Gli organizzatori, vista la malvagità delle previsioni meteo, decidono di anticipare ladi tutte le partite ancora in programma oggi. Per l’azzurra si attende ildi gioco. 14:40 Rettifica immediata dell’organizzazione parigina:IN CAMPOOSTAPENKO-TAUSON! Ilprogramma: Jelena Ostapenko (LAT) – Clara Tauson (DEN) A seguire Elisabetta(ITA) – Cristina(SPA) 14:18 Ilprogramma sul campo dell’azzurra, il Court 2 è: Linette/Pera-Moratelli/Rosatello (3-4 nel 1° set) da concludere A seguire Jelena Ostapenko (LAT) – Clara Tauson (DEN) A seguire Elisabetta(ITA) – Cristina(SPA) Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladel match di 64esimi di finale deltra Elisabettae Cristina