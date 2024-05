LIVE Cobolli-Rune Roland Garros 2024 in DIRETTA | serve l’impresa contro il fenomeno danese

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 30 maggio 2024) Buongiorno e bentrovati alla del match tra Flavio e Holger, valido per il secondo turno del. Il giocatore romano sarà sul campo-14 e affronterà una partita molto difficile uno dei tennisti più forti dell'intero Slam. Servirà un'impresa al classe 2002 del Bel Paese., reduce dall'affermazione il serbo Hamad Medjedovic del primo turno, dovrà alzare decisamente l'asticella, al cospetto di un avversario del genere. Flavio è un tennista in grande ascesa e i miglioramenti nel suo tennis sono decisamente evidenti, specialmente al servizio. Inoltre, la sua palla viaggia maggiormente rispetto ad alcuni mesi fa.