LIVE Cobolli-Rune Roland Garros 2024 in DIRETTA | Dimitrov avanti di due set l’azzurro sul campo 14 nel 3° match

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 30 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.03 Grigorsi è aggiudicato il secondo set 6-3 contro l’ungherese Fabian Marozsan.giocheranno il terzosul-14.14 Fabian MAROZSAN (HUN) vs Grigor(BUL) 10 0-6 3-6 Katie VOLYNETS (USA) vs Marketa VONDROUSOVA (CZE) 5 6-0 1-4 riprenderà dopo l’interruzione di ieri per pioggia.Flavio(ITA) vs Holger(DEN) 13 12.39 Si intravede anche un pallido sole, nel mentre il personale del-14 sta togliendo i teloni. Speriamo che si possa proseguire nel programma. 12.32 La sensazione era giusta, ci sono persone che stanno intervenendo per togliere i teloni. Speriamo che il meteo dia modo di riprendere. 12.28 Non sembra una pioggia di grande intensità, vedremo se però persisterà, impedendo la ripresa del gioco.