LIVE Cobolli-Rune 4-6 3-6 6-3 6-3 6-6 Roland Garros 2024 in DIRETTA | si va al super tie-break!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 30 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA6-3 Affossa il dritto in rete. 6-2 Muore sul nastro la volée di. 5-2 La palla diva all’incrocio delle righe. 5-1 Pazzesca risposta di, attenzione! 5-0 Accelerazione lungolinea di rovescio di! 4-0affonda il dritto in rete. 3-0 Grandissimo punto di. 2-0 Accelerazione dicon il rovescio. 1-0 Va a prendersi il punto a rete. Se ne va il dritto die si va altie-, si dovrà arrivare a 10. 40-15 Ace centrale (14). 30-15 Dritto in cross diin rete. 30-0 Ace al centro (13) di. 15-0 Rovescio in rete diconquista il 6-5 in questo 5° set e oradovrà servire per giocarsi iltie-. Vantaggio, affondo con il rovescio e passante di dritto diout.