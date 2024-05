LIVE – Cobolli-Rune 4-6 3-6 6-3 6-3 6-6 7-10 secondo turno Roland Garros 2024 | RISULTATO in DIRETTA

Fonte : sportface di 30 mag 2024

Rune si salva al quinto set. QUINTO SET – Spinge Rune, due match point. QUINTO SET – Rovescio a rete di Cobolli, due servizi per Rune sul 7-8. QUINTO SET – Avanti Rune, 7-6 e due servizi Cobolli. QUINTO SET – Si gira sul 6-6, passante clamoroso di Rune. QUINTO SET – Risposta sulla riga di Rune, 6-4. QUINTO SET – Dritto a rete di Cobolli, 6-3 e due servizi per l’azzurro. QUINTO SET – Perde entrambi i servizi Cobolli, 5-2 e due servizi per Rune. QUINTO SET – Rovescio lungo linea di Cobolli e 5-0. QUINTO SET – Apre alla perfezione il campo Cobolli, 3-0. QUINTO SET – Si va al tie-break, 6-6. QUINTO SET – Serve and volley perfetto di Rune, 5-6. QUINTO SET – Scambio infinito vinto da Cobolli, 40-40. QUINTO SET- Non riesce il passante a Cobolli, 40-30. QUINTO SET – Doppio fallo di Rune, 15-30. QUINTO SET – Non trema Cobolli, 5-5. QUINTO SET – Servizio e dritto di Cobolli, 40-15. QUINTO SET – Dopo dieci minuti di game, Rune si salva e manda Cobolli a servire per rimanere nel match sul 5-4. QUINTO SET – Si lotta sempre ai vantaggi. QUINTO SET – Risposta lunga su una seconda morbida da parte di Rune, 40-40. QUINTO SET – Salva le prime due palle break Rune, 30-40. QUINTO SET – Scappa il dritto a Rune, tre palle break pesantissime per Cobolli. QUINTO SET – Accelerazione di Cobolli, 0-30. QUINTO SET – Non molla Cobolli, 4-4. QUINTO SET – Si salva ancora Cobolli, 40-40. QUINTO SET – Pallonetto perfetto di Rune, palla break. QUINTO SET – Resta avanti Rune, 3-4. QUINTO SET – Due errori in lunghezza di Rune, 30-30. QUINTO SET – Torna a spingere Rune, 30-0. QUINTO SET – Si salva Cobolli, 3-3. QUINTO SET – Rovescio lungo linea di Cobolli e 40-40. QUINTO SET – Arriva una pericolosa palla break per Rune, 30-40. QUINTO SET – Accelerazione spaventosa di Rune, 15-15. QUINTO SET – Ancora a zero Rune, 2-3. QUINTO SET – Comandano i servizi, 2-2. QUINTO SET – A zero anche Rune, 1-2. QUINTO SET – A zero Cobolli, 1-1. QUINTO SET – Si salva Rune, 0-1. QUINTO SET – Si va ai vantaggi. QUINTO SET – Palla break per Cobolli, 30-40. QUINTO SET – Doppio fallo di Rune, 0-30. QUINTO SET – Si riparte con Rune in battuta. QUINTO SET – Toilet break per Rune. QUARTO SET – Passante di rovescio e si va al quinto set, 6-3. QUARTO SET – Due set point per Cobolli, 40-15. QUARTO SET – Scappa il dritto a Rune, Cobolli servirà per andare al quinto set sul 5-3. QUARTO SET – Due palle break per Cobolli, 15-40. QUARTO SET – Ottavo punto in fila per Cobolli, 0-30. QUARTO SET – Quattro prime di Cobolli e 4-3. QUARTO SET – Cobolli muove dappertutto Rune, arriva il contro break.

