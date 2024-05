LIVE Cobolli-Rune 4-6 3-6 1-1 Roland Garros 2024 in DIRETTA | il romano con le spalle al muro

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 30 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-30 Grande passante lungolinea di. 15-15 Gran dritto diin attacco. 0-15 Doppio fallo di. Bravoa risponde con carattere a questa aggressione di. 1-1 nel 3° set, il danese al servizio. 40-30 Molto bravoa coordinarsi su questo smash. 30-30 Risposta sbagliata con il rovescio di. 15-30 Risposta bloccata diaggredisce con il dritto e si prende il punto. 0-30 Aggredisce alla grande con la rispostae con il dritto conquista il punto. 0-15 Non trova la riga con il dritto. Splendida stop-volley die fa suo il primo game del terzo set. 1-0 per il danese in questo parziale,al servizio. Vantaggio, perfetto il dritto dilungolinea e poi smash risolutivo.